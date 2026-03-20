        Amasya'da bayram önlemleri kapsamında trafikte ağır taşıtlara kısıtlama getirildi

        Amasya Valiliği, Ramazan Bayramı tatil dönüşü trafiğini azaltmak amacıyla Merzifon'dan İstanbul yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine geçici kısıtlama getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, bayram tatilinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi amacıyla bazı önlemler alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilave trafik tedbirleri alındığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:


        "21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-100 kara yolunda Merzifon ilçesinden İstanbul istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine izin verilmeyecektir. Bununla birlikte yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve sürekli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünleri gibi aciliyeti olan yükler, mümkün olduğunca alternatif güzergahlar kullanılmak kaydıyla istisnai olarak yoluna devam edecektir. Sürücülerimizin alınan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyetle davranmasını önemle rica ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?

        Benzer Haberler

        Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde bayram namazı kılındı
        Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii'nde bayram namazı kılındı
        Göynücek'te bayramlaşma töreni düzenlendi
        Göynücek'te bayramlaşma töreni düzenlendi
        GÜNCELLEME - Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        GÜNCELLEME - Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Amasya'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
        Amasya'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi