        Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

        Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama merkezine gelen Amasya Valisi Önder Bakan, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince sürdürülen denetim hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Bakan, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, mola vermeleri ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

        Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan, araçlardaki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

        Vali Bakan, AA muhabirine, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

        Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için çalıştıklarını belirten Bakan, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bölgemizden hem doğuya hem Karadeniz Bölgesi'ne geçen trafiğin güvenli şekilde seyirlerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla trafikte yolculuk yapmalarını ve büyüklerine kavuşmalarını diliyoruz. Şükürler olsun ki şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

        Uygulamaya Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

