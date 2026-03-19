Gümüşhacıköy'de gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi
Gümüşhacıköy ilçesinde gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.
Güneş, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlere sahip çıkmak ve gazilerimizin her zaman yanında olmak en önemli sorumluluğumuzdur." dedi.
Programa Belediye Başkanı Zehra Özyol, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum müdürleri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.