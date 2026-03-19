        Amasya Valisi Bakan Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı

        Amasya Valisi Önder Bakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Amasya Valisi Bakan Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı

        Amasya Valisi Önder Bakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.


        Vali Bakan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nda alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

        Amasya'da Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesi için Valilik sevk ve idaresinde gerekli tüm tedbirlerin planlandığını belirten Bakan, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatlarının 170 araç ve 1093 personel, 112 Acil Çağrı Merkezinin 77 personel, Acil Sağlık Hizmetlerinin 28 araç ve 90 personel, AFAD ve itfaiye teşkilatlarının 45 araç ve 149 personel, Karayolları Şube Şefliğinin 25 araç ve 40 personel ile görev başında olacağını anlattı.


        Ayrıca Telekom, elektrik ve doğal gaz arızalarına karşı sorumlu kuruluşlarca gerekli planlamanın yapıldığına işaret eden Bakan, "Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için istirhamımız, yola çıktığınızda hız sınırlarına uymanız, emniyet kemerlerinizi mutlaka takmanız, araç kullanırken dikkatinizi yoldan asla ayırmamanızdır. Unutmayın, bir anlık ihmal, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir." dedi.


        Ramazan Bayramı'nın Amasya, Türkiye, İslam alemi ile tüm insanlığa huzur ve hayır getirmesini temenni eden Bakan, "Hemşehrilerimin bayramını canıgönülden tebrik ederek, 'Bayram sensiz olmaz' diyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Ziyarette İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de bulundu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!

        Vali Bakan: "Huzurlu bayram için tedbirler planlandı"
        Gümüşhacıköy'de gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi
        Suluova Kaymakamlığı gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verdi
        Taşova'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi
        Amasya Valisi Bakan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafe...
        Amasya'da 65 yetime bayramlık hediye edildi