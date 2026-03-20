Suluova'da bayramlaşma programı düzenlendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.



Kaymakamlık tarafından Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rifat Uzun, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.



Tüm İslam alemi ile vatandaşların bayramını kutlayan Gürçam, "Milli ve manevi duyguların dolu dolu yaşandığı ramazan ayını örnek bir birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşadık. Ardından bayrama kavuşmanın sevincinin memnuniyeti içindeyiz. Bayramlar toplumların dayanışma ve yardımlaşmasında en güzel örneklerin sergilendiği zaman dilimleridir." dedi.



Belediye Başkanı Uzun ise bayramın getirdiği huzur, bereket ve kardeşlik ikliminin daim olmasını diledi, tolum olarak sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara ulaşmayı temenni etti.



Daha sonra Kaymakam Gürçam ve Belediye Başkanı Uzun, hastane, huzurevi, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.



