Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da köpek Oskar ile kedi Çiçek'in dostluğu örnek oluyor

        Amasya'da emekli işçi Halil Kuru'nun bahçesinde beslediği Oskar adlı köpek ile Çiçek isimli kedinin dostluğu dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da köpek Oskar ile kedi Çiçek'in dostluğu örnek oluyor

        Amasya’da emekli işçi Halil Kuru’nun bahçesinde beslediği Oskar adlı köpek ile Çiçek isimli kedinin dostluğu dikkati çekiyor.

        Taşova ilçesine bağlı Yemişen Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Kuru, bahçesinde kedi, köpek ve güvercin besliyor.

        Köpeği "Oskar" ve kedisi "Çiçek"in çok iyi anlaştığını belirten Kuru, "Ailem ile birlikte beslediğimiz hayvanlarımız var, köpeğimizin ismi Oskar, kedimizin ismi ise Çiçek, bu hayvanlarımız bahçemizde birlikte yiyorlar, içiyorlar ve beraber geziyorlar. Şöyle bakıp düşündüğümüz an, savaş ortamında olan dünyamızda iki hayvan dostluk mesajı veriyor. İnsanların bunu anlaması lazım, bir kedi ve köpek anlaşıp birlikte yiyip, içip ve birlikte oynayabiliyorsalar biz neden yapmayalım, insanlar neden yapmıyor, çıkarlarımız ney?" dedi.

        Kuru, kavgalarıyla bilinen kedi ve köpeğin dostluğunun örnek teşkil ettiğini dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
