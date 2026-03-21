        Cesedi tıp eğitiminde kullanılan emekli albay Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Vasiyeti dolayısıyla bağışlanıp Bursa Uludağ Üniversitesinde tıp öğrencilerinin eğitiminde kadavra olarak kullanılan emekli Albay Cemil Denk'in cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

        Giriş: 21.03.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Emekli Albay Denk, 2020'de 86 yaşındayken Ankara'da yaşama veda etti.

        Vasiyeti üzerine yakınları, Denk'ın cesedini kadavra olarak kullanılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine bağışladı.

        Üniversitede yaklaşık 6 yıl tıp öğrencilerinin eğitimi için kullanılan Denk'in cenazesi için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Merzifon Şubesi Cemevi ve Kültür Merkezinde askeri tören düzenlendi.

        Denk'in naaşı, daha sonra Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı ile askerler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

