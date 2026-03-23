Amasya'da bayram trafiği devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna çıkan vatandaşlar, Amasya'nın Gümüşhacıköy mevkisinde D100 kara yolu üzerinde yoğunluğa neden oldu.



Bayram tatilini memleketlerinde geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle birlikte bugün de yollardaki araç sayısında belirgin artış yaşandı.



D100 kara yolunun Gümüşhacıköy mevkisinde yoğunluk nedeniyle bazı kesimlerde trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.



Bölgede görev yapan trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için denetimlerine devam etti.



Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.



