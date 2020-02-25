Kasapoğlu, Üçok'tan yatırımları hakkında bilgi aldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suluova Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Kasapoğlu, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’tan Suluova ilçesinde sürdürülen hizmetler ve çalışmalar ile planlanan projeleri hakkında bilgi aldı.

Amasya Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez ve beraberindekilerin de yer aldığı ziyarette Bakan Kasapoğlu, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’tan Suluova ilçesinde sürdürülen hizmetler ve çalışmalar ile planlanan projeleri hakkında bilgi aldı. Suluova Belediyesi ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Suluova’dan ayrıldı.

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