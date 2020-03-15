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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Amasya'da

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindeki yetkililerle birlikte OsmancıkMerzifon Karayolu üzerinde yapımı süren ve her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Amasya'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Amasya Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindeki yetkililerle birlikte OsmancıkMerzifon Karayolu üzerinde yapımı süren ve her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli’nde incelemede bulundu.
Tünelden araçla geçiş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, tamamlandığında trafik kazalarının sıkça yaşandığı Badallar mevkiinde ulaşım güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacak tünelde bir süre önce tamamlanan kazı çalışmalarının ardından süren imalat faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemede, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ile diğer yetkililer de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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