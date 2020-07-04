<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA´da saman balyası yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında TIR, kullanılmaz hale geldi. <br>Kaleköy mevkiinde saat 00.30 sıralarında saman balyası yüklü Tamer Cengiz yönetimindeki 04 LE 356 plakalı TIR, motor kısmından alev aldı. Cengiz, aracı sağa çekip inerken, alevler kısa sürede dorseyi sardı. İhbarla gelen itfaiye ekibinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'la birlikte 20 ton saman balyası yandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-07-04 11:26:40<br>
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