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Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

DHA

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA´da ticari taksinin motor kısmına girerek sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yüzevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde kedi sesi duyan ve kaputunu açtığında kedinin motor kısmına sıkıştığını gören bir taksi şoförü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkararak kurtardı. Yavru kedi hayvan barınağına götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI 2020-07-04 14:04:04

Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA´da ticari taksinin motor kısmına girerek sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.<br>Yüzevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde kedi sesi duyan ve kaputunu açtığında kedinin motor kısmına sıkıştığını gören bir taksi şoförü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkararak kurtardı. Yavru kedi hayvan barınağına götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-07-04 14:04:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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