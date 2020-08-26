Çöp diye atılan mavi kapaklar, bebek arabasına dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp diye atılan mavi kapaklar, bebek arabasına dönüştü

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirilen mavi kapaklar, ihtiyaç sahibi aileler için bebek arabasına dönüştürüldü.

Çöp diye atılan mavi kapaklar, bebek arabasına dönüştü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirilen mavi kapaklar, ihtiyaç sahibi aileler için bebek arabasına dönüştürüldü.
İlçede esnaflık yapan Elif Kılıç, Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 1 yılda yaklaşık 1 ton mavi kapak topladı. Daha önceden topladığı mavi ve metal kapaklarla kostümler diken Kılıç, bu kez geri dönüşüme verdiği 1 ton mavi kapaktan elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi ailelere 5 adet bebek arabası aldı.
Sıfır Atık Projesi'ne destek için oluşturduğu farkındalıklara bir yenisini daha ekleyen Kılıç, mavi kapaklardan dönüştürdüğü bebek arabalarını, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne teslim etti.

"Ciddi manada emek veriyor”
Sıfır atık konusunda bilinç oluşturmak adına çalışmalar yapan Kılıç’ı tebrik eden İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi önderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi devam ediyor. Özellikle bu konuda sivil toplum örgütlerinden Merzifon Ticaret ve Sanayi Odamızdan Kadın Girişimciler Heyeti Üyesi olan Elif hanım, bu konuda ciddi manada emek veriyor. Öncelikle kapaklardan Kapak Kız elbisesi yaptı sonra Strabon’un pelerinini yaptı. Bunlar hep sıfır atıklardan toplanarak bilinç oluşturma maksadıyla yapıldı. Sağ olsun vatandaşlarımız da Merzifon’da Elif hanıma plastik kapaklar konusunda ciddi bir desteği oldu. Bu desteğin sonucunda da Elif hanımın kullanabileceğinin haricinde bir birikim oldu. İhtiyacı olan ailelere dağıtılmak üzere yaklaşık 1 ton kapağı, ilgili geri dönüşüm birimlerine teslim ederek bunun karşılığında da kapakları bebek arabalarına çevirmiş. Evet, sıfır atıklar dönüşmeye devam ediyor. Sıfır atık dönüştü ve şuanda bebek arabası oldu” dedi.

“Doğru yaşamayı öğreneceğiz”
Atığı sıfır noktasına getirebilmek için bu çalışmaları yaptıklarını söyleyen Kılıç, “Güzel olan şey aslında tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek ve günlük alışkanlıklarımız üzerine düşünebilmek. Küçük olarak ilçede başlayan, daha sonra ile yayılan bu hareketle birlikte atığı sıfır noktasına getirebilmek için yapmış olduğumuz bu çalışmada dikkat çekmeyi başardık. Bu bizim çalışmalarımızın küçük bir örneği olsun istiyorum. Büyüyen bir hareket olmasını diliyorum, böylelikle hem gelecek için yatırım yapmış olacağız hem de daha doğru yaşamayı öğreneceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar
YEREL HABERLER Şehit oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadılar
Demirkale: “Kan bağışında bulunmak insanlık görevidir”
YEREL HABERLER Demirkale: “Kan bağışında bulunmak insanlık ...
Görme engelli Esma’ya ilçe müftülerinden anlamlı hediye
YEREL HABERLER Görme engelli Esma’ya ilçe müftülerinden anlamlı ...
Koleksiyon olarak biriktirdiği antik eserlerle hafızaları tazeliyor
YEREL HABERLER Koleksiyon olarak biriktirdiği antik eserlerle ...
Amasya’da ev yangını
YEREL HABERLER Amasya’da ev yangını
Vali Masatlı’dan tarlalardaki hasada inceleme
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan tarlalardaki hasada inceleme
Suluova'da gökyüzünde ilginç görüntü
YEREL HABERLER Suluova'da gökyüzünde ilginç görüntü
İki otomobil çarpıştı, sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, sürücü hurdaya dönen araçtan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X