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Amasya’nın gerdanlığı Yeşilırmak daha temiz akacak Amasya-Merkez Yeşilırmak temizlik çalışmaları tamamlandı

İHA

Amasya’nın gerdanlığı Yeşilırmak daha temiz akacak Amasya-Merkez Yeşilırmak temizlik çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Amasya’ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
AmasyaMerkez Yeşilırmak temizliği makineli çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri’nin 5 km kısmında, nehir yatağının ıslahı, rüsubat temizliği ve yatak tabanının kötü görünümünün giderilmesi amacıyla idari imkânlarla yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.
Yeşilırmak Nehri’nin temiz akması için yürütülen çalışmalarda; 1 adet ekskavatör (dragline), 1 adet dozer, 1 greyder, 1 adet treyler, 4 adet kamyon, 1 akaryakıt tankeri ve görevli mühendis, tekniker, teknisyen, operatör, şoför v.b. toplam 16 DSİ personeli etkin olarak görev yaptı. Şehir içerisindeki yatağın iyi bir görünün arz etmesi amaçlanan çalışmalar ve peyzaj açısından Amasya halkının da büyük beğeni ve takdirini kazandı.

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