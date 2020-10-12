Taşova’da AK Parti Gençlik Kolları Olağan Kongresi

AK Parti Taşova İlçe Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında AK Parti ilçe binasının Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tek liste ile gidilen seçimler sonucunda AK Parti Taşova Gençlik Kolları Başkanlığına Emre Kavi seçildi. Kavi, kongrede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözünü kendilerine düstur edindiklerini söyledi.

Gerek seçim zamanı gerekse seçim sonrası gece, gündüz çalışmaya devam edeceklerini anlatan Kavi, "Gençlik Kolları olarak, sosyal sorumluluk projeleri ile her alandaki genç kardeşlerimizin yanında olacak, nerede bir mazlum nerede bir ihtiyaç sahibi var ise Allah'ın izniyle yaralarını saracak, dertlerine bir nebze olsun derman olabilmek için gece gündüz çalışarak durmadan, yorulmadan mesai yapacağımızın buradan sözünü veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye'nin öncü nesli olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine tam bağlı şekilde yol alacağız" dedi.

Kongreye, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, AK Parti Taşova İlçe Başkanı Tekin Sobacı, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

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