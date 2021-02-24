Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Amasya’da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik Suluova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışma kapsamında Amasya il merkezi, Merzifon ve Suluova’daki 8 farklı adreste 7 şüpheli şahsın yakalanması için Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

E.K, A.Ş, D.D, S.E, H.Y, G.Ö ve H.E isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındıkları operasyonda ikametlerde yapılan aramada 23 adet sentetik ecza ve 3,01 gram toz esrar ele geçirildi.

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