Amasya´da karı- koca, 10 saat arayla koronavirüsten öldü

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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da koronavirüs tedavisi gören Nazmi Küçük (74) ve eşi Saliye Küçük, 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti.

İlçeye bağlı Arpaderesi köyünde esnaflık yapan Nazmi ve eşi Saliye Küçük'e, yaklaşık bir ay önce görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Küçük çifti, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Nazmi Küçük, dün saat 08.00 sıralarında, aynı servisteki eşi ise saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Nazmi ve Saliye Küçük çifti, Arpaderesi köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2021-03-04 11:11:06



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