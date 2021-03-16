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Derbi öncesi Amasya'da Özel Gençlerden Centilmenlik Mesajı

İHA

Derbi öncesi Amasya'da Özel Gençlerden Centilmenlik Mesajı

İyilik Hareketi Derneği Başkanı, Şair ve Yazar Kasım Alper Özdemir özel öğrencilerden Beşiktaş'ın bütün maçlarını takip eden Fatmanur Tekin'i Amasya Şeyhuci mahallesindeki evinde ziyaret ederek çok sevdiği Beşiktaş'ın orijinal formasını hediye edip doğum günü sürprizi yaptı. Özdemir; amaçlarının sadece Amasya'da değil Anadolu'nun bir çok şehrinde iyiliği ve spor sevgisini de teşvik etmeye devam etmek olduğunu söyledi.
Engelli bireylerin de topluma kazandırılması için projeler yaptıklarını da söyleyen Özdemir; "İyilik Hareketi takipçilerimizden olan ve engel tanımayan kardeşimiz Fatmanur'a ve kardeşi Muratcan'a bir yeni yaş sürprizi yapalım istedik. Birisi Beşiktaş birisi Fenerbahçe taraftarı olunca orijinal kulüp formaları doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler ile onları mutlu etmek bizleri de çok mutlu etti" dedi.
Fatmanur Tekin ise mutluğunu dile getirerek; "Beşiktaş'ı, Kaptan Atiba ve Sergen Yalçın'ı çok seviyorum. Engelsiz bir dünya ve kardeşlik olsun istiyorum" diyerek duygularını dile getirdi.
Fatmanur derbi maçının da kardeşinin Fenerbahçeli olmasından dolayı Muratcan'a da Fenerbahçe forması hediye edildi. Gönlünün de maçın berabere bitmesini istediğini de söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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