Baharın habercisi beyaz kardelenler çiçek açtı

Amasya’nın Taşova ilçesinde baharın müjdecisi beyaz kardelenler çiçek açtı.
Taşova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinin yaylalarında havaların ısınmaya başlamasıyla karlar erimeye başladı. Eriyen karların ardından baharın müjdecisi beyaz kardelenler ile mor ve sarı renkli çeşit çeşit bitkiler çiçek açtı. Eriyen karlarla birlikte tekrar canlanan doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.