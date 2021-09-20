Suluova Kaymakamı Abdullah Şen’den eğitim kurumlarına ziyaret

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– Amasya’nın Suluova ilçesi Kaymakamı Abdullah Şen beraberindeki heyetle birlikte eğitim kurumlarını ziyaret etti.

20212022 EğitimÖğretim döneminin başlaması ile birlikte pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı okullardaki hareketlilik ve yoğunluğu yerinde inceleyen Şen; öğrencilerle birlikte derslere katıldı, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi. Öğretmen ve idarecilerle sohbet eden, mutfak, kütüphane ve diğer ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunan Abdullah Şen "İdareci, öğretmen, öğrenci ve eğitim neferlerine eğitim öğretim dönemi boyunca sağlıklı, başarılı bir yıl diledi.

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