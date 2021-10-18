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Üniversitelilere aylığı 500 TL’ye Yeşilırmak manzaralı otel

İHA

Üniversitelilere aylığı 500 TL’ye Yeşilırmak manzaralı otel

Amasya Valiliği kalacak yer bulmakta güçlük çeken üniversite öğrencileri için Büyük Amasya Oteli’ni seferber etti. Bir odasının günlüğü 130 TL olan Yeşilırmak manzaralı 3 yıldızlı otel bu dönemde öğrencilerden aylık 500 TL alıyor.
Amasya Özel İdaresine ait 120 kişi kapasiteli otelin tüm odalarına geçen ay yerleşen öğrenciler sunulan imkanlardan çok memnun. Amasya Üniversitesi Yaşlı Bakım Programı 2. sınıf öğrencisi Gökçenaz Görmek, “Kalacak yer ararken bu otele aldılar. Aylık 500 TL ödüyoruz. Şu an hiçbir sıkıntım yok. Gayet memnunum. Bizi buraya alanlardan Allah razı olsun” dedi.
Şehre geldiğinde yurda yerleşme problemiyle karşılaşınca umutsuzluğa kapıldığını anlatan Tokatlı Kader Kıyak da, “Özel yurtları araştırdım. Fiyatları çok yüksekti. Son çare olarak oraya gidecekken burayı öğrendim” diye konuştu. Betül Süren ise ders çalışmak için özel bölümlerin de oluşturulduğu bu oteli gayet konforlu ve güvenli bulduğunu söyledi.

“Barınma sorununu hallettik. Bin kişilik öğrenci yurdu aralıkta hazır”
Öğrencilerin kısmen yaşadıkları barınma sorununa kısa sürede çözüm bulmak adına Amasya İl Özel İdaresine ait Büyük Amasya Oteli’ni kız öğrencilerin hizmetine açarken kamu misafirhanelerinin imkanlarını da sunduklarını açıklayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şu an itibarıyla ilimizde üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu halletmiş durumdayız. Kesin çözüm de inşallah Aralık ayında olacak. Bin kişilik öğrenci yurdunu Aralık ayında teslim alacağız” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizi mağdur etmemek için her tür çabayı harcıyoruz”
Merzifon’da 500, Gümüşhacıköy’de de 300 kişilik yurtların hizmete girmesiyle beraber bu sorunun kent genelinde tamamıyla ortadan kalkacağını vurgulayan Masatlı, “İnşallah öğrencilerimiz sunmuş olduğumuz hizmetten memnundur. Öğrencilerimizi mağdur etmemek için her tür çabayı harcıyoruz. Harcamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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