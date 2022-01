Amasya’da üniversite öğrencilerine sınav haftasında jest

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir kafe final haftasındaki öğrencilere moral ve motivasyonlarını yükselmesi için gofret, limonata ve çay ikramında bulunuyor.

Amasya Üniversitesi Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu’nun sınavlarına çalışan öğrencilere kafe sahibi Niyazi Özkan için yürek ısıtan bir etkinliğe imza attı. Ailelerinden ve memleketlerinden uzak bir şekilde sınavlara hazırlanan öğrencileri kafesinde ağırlayarak onlara gofret, limonata ve çay ikram ikram etti. Yapılan bu ikram üniversite öğrencilerinin sınav haftası boyunca devam edecek

Ankara’dan Amasya’ya okumaya gelen Hamza Çetin, “Öncelikle üniversite öğrencilerine destek mabedinde Saray Kafe’ye verdiği ikramlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman gelemiyoruz. Ailemiz gönderebildiği kadar para gönderdiği için böyle etkinleri daha çok, sık itiyoruz. Hoşumuza gidiyor” dedi.

Sivaslı üniversite öğrencisi Gökhan Güneş, “Her zaman böyle ortamlarda bulunamıyoruz. Malum ailemizin maddi imkanlarından dolayı kısıtlı bir şekilde yaşıyoruz. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sinoplu Eray Koca ise “Öncelikle etkinliği düzenleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Final haftasından önce çok iyi bir motivasyon moral oldu bize. Yani üniversite öğrencilerine bu ikramların “ücretsiz” olması ve davet edilmemiz çok iyi bir motivasyon oldu bize. Bu etkinlik olmasaydı, bir araya gelip oturamayacaktık. Program düzenleyemeyecektik” şekilde konuştu.

Vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun Mustafa Tekeş, “Çocuklarımıza destek amaçlı bu firmanın yapmış olduğu etkinlik takdire şayan bir etkinliktir. Her zamanda böyle duyarlı olmak lazım” dedi.

Öğretmen Yusuf Keskin, üniversite yıllarından bahsederek, o dönemlerde kendilerinin de böyle sıkıntılar yaşadığına değindi Keskin, “Üniversite okuduğumuz yerlerde bu tür etkinlikler önemli. Üniversite okuduğumuz insanlarla bir araya gelip, oranın sahiplenilmesi, üniversite öğrencisi biliyorsunuz gittiği yerlerde ev bulma sorunu, yeme sorunu bir sürü sıkıntılar çekiyor. Bu tür etkinliklerle halkla bir araya gelerek, çocuklarında derdi dinleniyor. Yapan arkadaşımız, buranın sahibi içinde teşekkür ediyoruz. Çünkü aynı sıkıntıları bizde yaşadık zamanında. Hoşumuza gitti yani” diye konuştu.



“Gençlik varsa gelecek var”

Kafe sahibi Niyazi Özkan, “Amasya Üniversitemiz de yapılacak olan sınavlardan dolayı, ilçemizde misafir olan öğrenci kardeşlerimize, bir nebze moral, motivasyon olmak açısından böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Bizde Taşova’da neden olmasın dedik. O şekilde kararla başladık. Öğrencilerimiz de gayet memnun. Tabii biz bu farkındalıkları farklı farklı alanlarda öğrencilerimiz burada olduğu sürece devam ettireceğiz. Ücret almıyoruz, şimdi bizim dışarıda okuyan öğrencilerimiz var. Benim kızımda keza İstanbul’da üniversite okuyor. Gençlerimizi ihmal etmemek lazım. Gençlerimizi ihmal ettiğimizde geleceğimizi imha edeceğimizin farkında olmamız lazım. Her zaman ben şunu söylerim. Gençlik varsa gelecek var. Gençliğe sahip çıkmamız lazım. Bizde bir nebze, elimizden geldiğince karınca kaderince, işletmemiz yaptığımız iş dolayısıyla böyle bir fikir aklımıza geldi. Bir katkımız olsun dedik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.