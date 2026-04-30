Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya’da devrilen parke yüklü TIR'ın şoförü öldü | Son dakika haberleri

        Amasya’da devrilen parke yüklü TIR'ın şoförü öldü

        Amasya'da parke yüklü TIR'ın virajda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü Yılmaz Uzuner hayatını kaybetti. Kazada TIR ve dorse birbirinden ayrıldı. Görgü tanıkları yaklaşık 350 metre fren izi olduğunu belirtirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 13:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen parke yüklü TIR'da öldü

        Amasya’da devrilen parke yüklü TIR’ın şoförü Yılmaz Uzuner, (40) kazada hayatını kaybetti.

        TIR DEVRİLDİ

        DHA'daki habere göre kaza, dün saat 15.00 sıralarında Taşova ilçesi Dutluk köyü mevkisinde meydana geldi. Samsun’un Ladik ilçesinden Amasya'nın Taşova ilçesine seyir halindeyken Yılmaz Uzuner’in kontrolünü yitirdiği parke yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi.

        İKİYE AYRILDI

        TIR ve dorsesi birbirinden ayrılırken, parke malzemeleri ise etrafa dağıldı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekipler tarafından yapılan kontrolde Uzuner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Uzuner’in cenazesi, incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        "MUHTEMELEN ŞOFÖR UYUMUŞ"

        Kazanın görgü tanığı, bölgede yaklaşık 350 metre fren izi bulunduğunu belirterek, “Muhtemelen şoför uyumuş, fren izi yapmış, sonradan uyanmış. Bu hale gelmiş. Sürücü öldü” dedi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Amasya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası