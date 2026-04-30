Amasya’da devrilen parke yüklü TIR'ın şoförü öldü
Amasya'da parke yüklü TIR'ın virajda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü Yılmaz Uzuner hayatını kaybetti. Kazada TIR ve dorse birbirinden ayrıldı. Görgü tanıkları yaklaşık 350 metre fren izi olduğunu belirtirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
TIR DEVRİLDİ
DHA'daki habere göre kaza, dün saat 15.00 sıralarında Taşova ilçesi Dutluk köyü mevkisinde meydana geldi. Samsun’un Ladik ilçesinden Amasya'nın Taşova ilçesine seyir halindeyken Yılmaz Uzuner’in kontrolünü yitirdiği parke yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi.
İKİYE AYRILDI
TIR ve dorsesi birbirinden ayrılırken, parke malzemeleri ise etrafa dağıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler tarafından yapılan kontrolde Uzuner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Uzuner’in cenazesi, incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"MUHTEMELEN ŞOFÖR UYUMUŞ"
Kazanın görgü tanığı, bölgede yaklaşık 350 metre fren izi bulunduğunu belirterek, “Muhtemelen şoför uyumuş, fren izi yapmış, sonradan uyanmış. Bu hale gelmiş. Sürücü öldü” dedi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.