Yani günümüzde olduğu gibi o dönemde de burası bir yamaçmış ve yamaçtan parçalı bir şekilde bu mezarları kota uygun olarak inşa etmişler. Tabii biz şu an bu mezarların toprak altında olduğunu görmekteyiz ama o dönemde bu mezarlar toprağın altında değil, toprağın yüzünden görülebilen, insanların yanına gidip ziyaret edebildiği mezarlardır" diye konuştu.