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        Haberler Yaşam Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu... "2 bin yıllık olduğunu tahmin ediyoruz" - Haberler

        Amasya'da temel kazısında Roma dönemine ait 3 eski mezar bulundu

        Amasya'da bina için yapılan temel kazısı sırasında Roma Dönemi'ne ait biri aile mezarı olmak üzere 3 eski mezar bulundu. Mezarlarda tahribat oluşurken, çalışmalar durduruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:12
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        Hızır Paşa Mahallesi’nde bina yapımı için iş makineleri temel kazarken, biri aile mezarı olmak üzere 3 eski mezar bulundu. Bunun üzerine yetkililer, polise haber verdi. Alana gelen polis ve müze yetkilileri, mezarlarda incelemede bulundu.

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        Amasya Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hüseyin Onur Erdem mezarları inceleyerek, "Mezarların Roma Dönemi’ne ait 2 bin yıllık olduğunu tahmin ediyoruz.

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        Amasya'daki bir inşaat kazısı sırasında açığa çıkan mezarları görmüş olmaktayız. Burada gördüğümüz tonozlu mezarların içerisindeki beyaz kireç sıvası ve badanası, bunun üzerine de aşı boyasıyla kırmızı renkte yapılmış olan şerit bezemeleri bize mezarların büyük ihtimalle M.S. 2’nci ve 3’üncü yüzyılda yapıldığını gösteriyor.

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        İnşaat temel kazıları kepçe ve ekskavatör ile yapıldığı için mezarların tespit edilmesi tahrip edildiğinden zor hale geliyor. Hassas ve 2 bin senelik mezarlar olduğunu düşünürsek tahrip olması biraz daha kolay hale geliyor.

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        Bu mezarlardan birinin diğerlerine göre daha geniş ene sahip olduğu görülüyor. Amasya’da daha önceki kurtarma kazılarından bildiğimiz üzere tonozlu mezarlarda bilhassa 120 santimin üzerinde bir ene sahip olan mezarların aile mezarı olarak kullanıldığını biliyoruz" dedi.

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        Genellikle anne, baba ve varsa çocukların birlikte gömüldüğü aynı mezarlara daha önce kentte yapılan kazı çalışmalarında da rastladıklarını belirten Erdem, "O mezarlardan bir tanesinde burada olduğunu görmekteyiz. Bir de şunu eklemekte fayda var. Buradaki 3 ayrı mezarda da bir kod farkı olduğunu görmekteyiz.

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        Yani günümüzde olduğu gibi o dönemde de burası bir yamaçmış ve yamaçtan parçalı bir şekilde bu mezarları kota uygun olarak inşa etmişler. Tabii biz şu an bu mezarların toprak altında olduğunu görmekteyiz ama o dönemde bu mezarlar toprağın altında değil, toprağın yüzünden görülebilen, insanların yanına gidip ziyaret edebildiği mezarlardır" diye konuştu.

        #Roma dönemine ait mezar
        #Amasya
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