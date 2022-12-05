TAHTI ELE GEÇİRMESİNİN EN BÜYÜK NEDENİ NEFTLİX’İN KAYIPLARI

Araştırma şirketi Parks Associates’in yaptığı çalışmaya göre yıllık süreçte ABD’de en çok tercih edilen ilk üç dizi ve film yayımlama platformu yine Netflix, Amazon Prime Video ve Hulu. Ancak birincilik koltuğunda Netflix yer almıyor.