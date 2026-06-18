Amazon Türkiye isim sponsorluğundaki 2026 Voleybol Milletler Ligi Ankara etabı başladı

Amazon Türkiye’nin isim sponsorluğunda gerçekleştirilen 2026 VNL 2. hafta Türkiye etabı başladı. Dünyanın önde gelen milli takımlarının mücadele edeceği Ankara Spor Salonu, üst düzey rekabete ve coşkulu taraftar atmosferine ev sahipliği yapacak.

Amazon Türkiye, yalnızca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarına değil, Ankara etabındaki tüm karşılaşmalara isim sponsoru olarak organizasyona destek veriyor. Uluslararası başarılarıyla ülkemizi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız turnuvanın en çok takip edilen ekiplerinden biri olarak sahaya çıkıyor.

Dün Belçika'yı 3-0 mağlup ederek 2. etaba güçlü bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara etabında oynayacağı diğer karşılaşmalar şu şekilde:

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18 Haziran Perşembe, 19.30| Türkiye – Fransa

20 Haziran, Cumartesi, 19.30 | Türkiye – Almanya

21 Haziran Pazar, 19.30 | Türkiye – Çin

Ankara etabında Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Brezilya, Çin ve Fransa milli takımları da mücadele ediyor. Etap boyunca dünyanın en güçlü voleybol ülkeleri, Ankara’da voleybolseverlerle buluşuyor.

Ankara etabında Türkiye maçları dışında oynanacak karşılaşmalar:

18 Haziran Perşembe, 16.00 | Belçika – Brezilya

19 Haziran Cuma, 16.00 | Fransa – Çin

19 Haziran Cuma, 19.30 | Belçika – Almanya

20 Haziran Cumartesi, 16.00 | Çin – Brezilya

21 Haziran Pazar, 12.30 | Belçika – Fransa

21 Haziran Pazar, 16.00 | Almanya – Brezilya

Amazon Türkiye, sporun birleştirici gücüne katkıda bulunuyor

Amazon Türkiye, Volleyball World ile yenilenen iş birliği kapsamında bu yıl Voleybol Milletler Ligi Türkiye etabının isim sponsoru olarak voleybola verdiği desteği sürdürüyor. Türkiye’deki ilk spor sponsorluğunu 2025 yılında VNL sezonunda İstanbul etabıyla gerçekleştirmişti. Bu yıl ise sponsorluk kapsamını genişleterek Türkiye etabının isim sponsoru oldu.

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Amazon Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ece Uslu, Ankara etabının başlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Amazon Türkiye olarak, milyonları ortak bir heyecan etrafında buluşturan voleybola destek vermekten ve 2026 Voleybol Milletler Ligi Türkiye etabının isim sponsoru olarak bu organizasyona katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. A Milli Kadın Takımımızın sahadaki mücadelesi, takım ruhu ve yarattığı ilham, voleybolun Türkiye’de nasıl güçlü bir değere dönüştüğünü gösteriyor. Ankara Spor Salonu’nda dünyanın en güçlü takımlarının ağırlanacağı bu etapta, taraftarların coşkusu ve milli takımımızın enerjisiyle unutulmaz anlara tanıklık edeceğimize inanıyoruz. Yaklaşan Prime Day coşkusunu da sahalara taşıyarak maçlar sırasında seyircilerimizi sürprizlerimizle şaşırtacağız. Tüm voleybolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.”

Türkiye'de voleybola ilgi artmaya devam ediyor

Türkiye'de voleybola olan ilgi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası başarıları ve her geçen yıl büyüyen taraftar desteğiyle artmaya devam ediyor. VNL yayınlarının yükselen izlenme rakamları da bu yükselen ilgiyi yansıtıyor. Amazon Türkiye, bu iş birliğiyle sporun birleştirici gücüne katkıda bulunurken hem salondaki izleyicilerin hem de ekran başındaki taraftarların deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Öte yandan Amazon Türkiye'nin yılın en büyük alışveriş etkinliklerinden biri olan Prime Day, 22-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Amazon Türkiye, VNL Ankara etabı süresince Prime Day'in heyecanını voleybolseverlerle de buluşturacak.