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Ambargo başladı, İranlılar çarşıya akın etti!

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu endişeyle karşılayan halk, Büyük Tahran Çarşısı'na akın etti.

07.08.2018 - 17:32 | Güncelleme: AA

ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırım kararlarının ardından İran halkı, ambargonun somut etkisi görülmeden günlük ihtiyaçlarını karşılama endişesi içerisine girdi.

Halk, birçok dükkanın bulunduğu Büyük Tahran Çarşısı'nda, genel olarak besin maddeleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı dükkanlara yoğun ilgi gösterdi.

Tahran Çarşısı'nda alışveriş yapan İran vatandaşı Mahmud Saddıki, İran'da hayat pahalılığının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Eğer bugün satın almazsan yarın daha pahalı oluyor. Bu nedenle halk, temel ihtiyaç maddelerini toptan karşılamak için pazara geliyor." dedi.

Çarşıda halı ticareti yapan esnaf Muhsin Yekta ise ilk ambargolardan sonra İran halılarının kaçak yollarla ABD'ye gönderildiğini ve asıl kazancı kaçakçıların elde ettiğini söyleyerek, "Biz ancak, nükleer anlaşmadan sonra ABD'ye halı satabilir hale geldik. Çarşı tekrardan durgunluk içerisine girdi ve şu an çarşıyı kaçakçılar açıyor." ifadelerini kullandı.

İran'da öncelikli tüketim maddelerinin dışarıdan temin edildiğini belirten tekstilci Ali Zare, dövizdeki artıştan olumsuz etkilendiklerini dile getirdi.

Zare, döviz artışıyla birlikte iç üretimin de zarara uğradığını vurgulayarak, "Pazarımız durgunluk içerisinde, hükümet sadece İran'da üretilen malları korumak için konuşuyor, aslında hiçbir şeyi muhafaza etmiyor." diye konuştu.

Zare ayrıca, İran'daki altın ve döviz piyasasını yönlendirenlerin farklı durumda olduğunu ve dövizdeki artıştan dolayı görülmemiş derecede para kazandıklarını vurguladı.

Çarşıda sarraflık yapan Enuşirvan Lesani de ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasıyla birlikte döviz piyasasında kademeli şekilde artış meydana geldiğini hatırlatarak, İran hükümetinin yeni döviz paketini uygulamaya koymasının ardından piyasanın düşüşe geçtiğini söyledi.

Lesani, yeni döviz paketinin sağlıklı şekilde uygulanması halinde ABD yaptırımlarının döviz piyasasına olumsuz etki yapmayacağını sözlerine ekledi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını ilan etmişti. 90 günlük sürenin dün dolmasıyla birlikte nükleer anlaşmanın ardından kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ilk aşaması bu sabah uygulamaya konulmuştu.

Yaptırımlar kapsamında İran hükümetinin, ABD doları satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklandı. İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne yaptırımlar getirildi.

Tahran'a sivil havacılık yaptırımları devreye girdi. Yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellendi.

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