Gerçek otopside ortaya çıktı

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Olay, pazar günü saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi'ndeki evde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 2 yıl önce cezaevinden çıktığı belirtilen işsiz Ali Kalburcu, bir süre diğer kardeşlerinin yanında kaldı. 3 ay önce de 1,5 yıldır cezaevinde bulunan ve yaklaşık 5 yıl önce soyadını mahkeme kararıyla değiştiren ağabeyi Mesut Kalaycı'nın ailesinin yanında kalmaya başladı.
TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASI
Ali Kalburcu, Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında alkollü şekilde eve geldikten sonra taşkınlık yaptı. Yengesi Esengül Kayacı ile yeğenleri Fadimana Kayacı ve K.K. tarafından sakinleştirilen Kalburcu, odasına götürülerek yatırıldı. Sabaha karşı yatağından kalkan Kalburcu, yengesi ve yeğenlerinin yattığı odaya girdi. Kalburcu, iddiaya göre yeğeni Fadimana Kayacı'nın üzerine doğru yattı. Amcasını üzerinden itmeye çalışan, fakat bunda başarılı olamayan Kayacı, odada bulunan odunu amcasının başına vurdu.
NEFESİNİ VE NABZINI KONTROL ETMİŞLER
Ali Kalburcu, başına aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Anne ve kızları bayıldığını zannettikleri Kalburcu'yu götürüp yatağına yatırdı. Bir süre sonra odaya giren anne ve kızları, Kalburcu'nun nefesini ve nabzını kontrol ettikten sonra öldüğünü anladı. Bunun üzerine Fadimana Kayacı, annesi ve kardeşi ile birlikte Ali Kalburcu'nun boynuna kablo sarıp tavana asarak intihar etmiş görüntüsü verdi. Daha sonra sokağa çıkan Fadimana Kayacı, ''Ali amcam kendini astı'' diye bağırarak komşularından yardım istedi.
GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Kalburcu'nun öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Kalburcu'nun cenazesi Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside, Ali Kalburcu'nun başına sert bir cisimle vurulması nedeniyle kafa travmasına bağlı olarak geçirdiği beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fadimana, annesi Esengül ve kız kardeşi K.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Fadimana Kayacı, "Amcam, o gece eve sarhoş geldi. Evde taşkınlık çıkardı. Biz amcamı sakinleştirip odasına yatırdık. Biz de kendi odamıza geçip uyuduk. Bir süre sonra amcam bizim odaya girerek üzerime doğru yattı. Ben onu itmeye çalıştım, ancak itemedim. Sonra amcam koluma dokunur gibi oldu. Ben de odadaki odunla kafasına vurdum. Bayıldığını zannedip yatağına yatırdık. Sonra hiç kımıldamayınca nabzını ve nefesini kontrol ettik. Öldüğünü anlayınca intihar sürü verdik. Sonra da polisi aradık. Suç aleti odunu da yaktık. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından anne ve kızları adliyeye sevk edildi. Esengül Kayacı da savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan iki kardeşten Fadimana Kayacı tutuklanırken, kız kardeşi K.K. ise adli kontrolle serbest kaldı.
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