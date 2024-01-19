Ameliyat sonrası Şimal'den açıklama
Meme kanserini atlatan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal, beyninde tümör tespit edildiğini duyurmuştu. Önceki gün ameliyat olan Şimal, 8 saatlik operasyonun ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Yaklaşık üç yıl önce meme kanserine yakalanan kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Şimal, ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta aldığı kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Şarkıcının beyninde tümör tespit edildi.
"DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"
Şimal sağlık durumunu takipçileriyle paylaşıp dua istedi: Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm.
Şimal, önceki sabah 8 saat süren operayon geçirdi. Şimal'in nişanlısı ünlü şarkıcının görüntülerini paylaşarak, "Bugünler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimaliniz birazdan ameliyata girecek 8 saat süreceğini söylediler. Bugün de yoğun bakımda kalacak. Ve tertemiz aramızda geri dönecek. Güçlü kadınım benim, dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" açıklamasını yaptı.
AMELİYAT SONRASI İLK FOTOĞRAF
Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Şimal'den ilk fotoğraf geldi. Şarkıcı, "Her gün daha iyi oluyoruz. Şimal'iniz bol bol dinleniyor. Her şey yolunda. Çok mesaj atmışssınız, yine çok teşekkür ederiz" dedi.