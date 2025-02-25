Amentü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Amentü Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Amentü duasının Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve manevi faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için detaylı açıklamalar yazımızda.

Amentü duası, İslam inancının temel esaslarını içeren ve Müslümanların imanlarını dile getirmek için okuduğu bir duadır. Kelime olarak "amentü", Arapça’da “inandım” anlamına gelir. Bu dua, iman esaslarını özetleyen bir metin olduğu için iman tazelemek amacıyla sıkça okunur.Amentü, Kur’an’da yer alan bir sure değildir, ancak Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde geçen iman esaslarını içerir. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile birlikte, İslam’ın inanç esaslarını kavramak açısından büyük önem taşır. Ezberlenmesi ve sıkça okunması imanın güçlenmesine ve tazelenmesine vesile olur.

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AMENTÜ DUASI YAZILIŞI

Bismillâhirrahmânirrahîm

"Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh."

AMENTÜ DUASI ANLAMI

“Allah’a inandım, meleklerine inandım, kitaplarına inandım, peygamberlerine inandım, ahiret gününe inandım. Kadere; hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilişin hak olduğuna inandım. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed (s.a.v.), O’nun kulu ve resulüdür.”

AMENTÜ DUASI TEFSİRİ

Kelime olarak "amentü", Arapça’da “inandım” anlamına gelir ve bu dua imanın altı şartını özetler. Amentü duasının tefsirinde, her bir inanç maddesinin anlamı ve İslam’daki önemi detaylı olarak ele alınır.

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"Âmentü billâhi" (Allah’a inandım)

Bu cümle, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayı ifade eder. İslam inancına göre Allah, her şeyi yaratan, tek ve eşsiz olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeye gücü yeten ve ezeli ve ebedi olan yüce varlıktır. Allah’a inanmak, Tevhid inancının temelidir ve bir Müslümanın imanının ilk şartıdır.