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        Haberler Bilgi Yaşam Amentü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Amentü Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Amentü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! Amentü Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

        Amentü kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de üç farklı yerde geçmektedir ve Arapça kökenli "âmene" fiilinin birinci tekil şahıs hali olup "inandım" anlamına gelir. Amentü duası, Kur'an'da yer alan bir sure olmamakla birlikte, ezberlenmesi ve okunması büyük fazilet taşıyan dualar arasındadır. Müslümanlar tarafından sıkça okunarak iman tazelemek amacıyla dile getirilen bu dua, İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 09:20 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:20
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        Amentü Duası okunuşu ve Türkçe anlamı!
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        Amentü duasının Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve manevi faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için detaylı açıklamalar yazımızda.

        Amentü duası, İslam inancının temel esaslarını içeren ve Müslümanların imanlarını dile getirmek için okuduğu bir duadır. Kelime olarak "amentü", Arapça’da “inandım” anlamına gelir. Bu dua, iman esaslarını özetleyen bir metin olduğu için iman tazelemek amacıyla sıkça okunur.Amentü, Kur’an’da yer alan bir sure değildir, ancak Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde geçen iman esaslarını içerir. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile birlikte, İslam’ın inanç esaslarını kavramak açısından büyük önem taşır. Ezberlenmesi ve sıkça okunması imanın güçlenmesine ve tazelenmesine vesile olur.

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        AMENTÜ DUASI YAZILIŞI

        Bismillâhirrahmânirrahîm

        "Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh."

        AMENTÜ DUASI ANLAMI

        “Allah’a inandım, meleklerine inandım, kitaplarına inandım, peygamberlerine inandım, ahiret gününe inandım. Kadere; hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilişin hak olduğuna inandım. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed (s.a.v.), O’nun kulu ve resulüdür.”

        AMENTÜ DUASI TEFSİRİ

        Kelime olarak "amentü", Arapça’da “inandım” anlamına gelir ve bu dua imanın altı şartını özetler. Amentü duasının tefsirinde, her bir inanç maddesinin anlamı ve İslam’daki önemi detaylı olarak ele alınır.

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        • "Âmentü billâhi" (Allah’a inandım)

        Bu cümle, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayı ifade eder. İslam inancına göre Allah, her şeyi yaratan, tek ve eşsiz olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeye gücü yeten ve ezeli ve ebedi olan yüce varlıktır. Allah’a inanmak, Tevhid inancının temelidir ve bir Müslümanın imanının ilk şartıdır.

        • "Ve melâiketihî" (Meleklerine inandım)

        Meleklere iman, görünmeyen varlıklar olarak Allah’ın emirlerini yerine getiren, nurdan yaratılmış varlıklar olduğuna inanmayı gerektirir. Melekler, günahsızdır, Allah’a itaat ederler ve farklı görevleri yerine getirirler. Kur’an-ı Kerim’de melekler hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir.

        • "Ve kütübihî" (Kitaplarına inandım)

        Bu ifade, Allah’ın insanlara yol göstermesi için gönderdiği ilahi kitaplara inanmayı ifade eder. İslam’a göre Allah, peygamberler aracılığıyla insanlara emir ve yasaklarını bildiren kutsal kitaplar göndermiştir.

        • "Ve rusulihî" (Peygamberlerine inandım)

        Allah, insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler göndermiştir. İslam inancına göre ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.), son peygamber ise Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Peygamberler, Allah’tan vahiy alarak insanlara dinlerini öğretmiş ve örnek olmuşlardır.

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        • "Ve’l-yevmi’l-âhiri" (Ahiret gününe inandım)

        Ahiret inancı, dünya hayatının bir sonu olduğunu ve insanların ölümden sonra yeniden diriltileceğini ifade eder. Ahiret hayatı, hesap günü, cennet ve cehennem inancı gibi temel kavramları içerir.

        • "Ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ" (Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inandım)

        Kader inancı, Allah’ın her şeyi önceden belirlediğini ve her şeyin O’nun bilgisi dahilinde olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Hayır ve şer (iyilik ve kötülük) Allah’ın izniyle gerçekleşir.

        • "Ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun" (Öldükten sonra diriliş haktır)

        Bu cümle, insanların öldükten sonra tekrar diriltileceğini ve hesap vereceğini ifade eder. İslam’a göre, insanların dünyada yaptıkları her şeyin ahirette karşılığını göreceği bir hesap günü vardır.

        Öldükten sonra diriliş inancı, insanları sorumluluk sahibi kılar ve hayatlarını bilinçli bir şekilde yaşamalarını sağlar.

        • "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh" (Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve resulüdür) Bu bölüm, Kelime-i Şehadet’in bir parçasıdır ve İslam’a girişin temel şartıdır.

        “Lâ ilâhe illallah” ifadesi, Allah’tan başka hiçbir ilahın olmadığına, O’nun tek yaratıcı ve hüküm sahibi olduğuna şahitlik etmeyi ifade eder.

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