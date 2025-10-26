Habertürk
Habertürk
        America Ferrera'dan Hollywood'a çağrı: Oynadığımız karakterler kadar cesur olmalıyız

        America Ferrera'dan Hollywood'a çağrı: Oynadığımız karakterler kadar cesur olmalıyız

        "Sanatımızı kullanmanın vakti geldi" diyen America Ferrera, Hollywood'daki meslektaşlarına, Donald Trump'a karşı direniş çağrısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 11:41 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:41
        Hollywood'a direniş çağrısı yaptı
        ABD'de Eleştirmenlerin Seçimi Derneği'nin Latin Sineması ve Televizyonu Kutlaması'nda Trailblazer Ödülü'nü kabul eden America Ferrera, Hollywood'daki meslektaşlarına çağrı yaptı. Ferrera, sanatçıları, toplulukları güçlendirmek için hikâye anlatıcılığının gücünü kullanmaya davet etti.

        Latin Amerika kökenli yapımlara odaklanan ödül töreninin Los Angeles'ta düzenlenen gecesinde, ödül alan Latin Amerika kökenli oyuncu, "ABD bir krize doğru hızla ilerliyor. Hollywood'da bizler sivil toplum olmalıyız. Sanatçılar ve anlattığımız hikâyeler bu dönemde önemli bir rol oynuyor" dedi.

        Ferrera, 'Barbie' filminde rol almıştı
        Ferrera, 'Barbie' filminde rol almıştı

        1970'lerde ailesi Honduras'tan ABD'ye göç eden 41 yaşındaki oyuncu, ödül kabul konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştirerek, herkesin adaletsizliğe karşı sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

        'Çirkin Betty' dizisiyle büyük başarı yakalayan Ferrera, "Yazdığımız ve oynadığımız karakterler kadar cesur olmanın, ayağa kalkıp sesimizi duyurmanın, sanatımızı kullanmanın zamanı geldi. İlham veren ve yaşamak istediğimiz dünyayı ortaya çıkaran sanat eserleri yaratmanın vakti geldi" dedi.

        Ferrera, başrolü Matthew McConaughey ile paylaştığı 'Kayıp Otobüs' (The Lost Bus) filmindeki rolüyle Trailblazer Ödülü'nü kazandı
        Ferrera, başrolü Matthew McConaughey ile paylaştığı 'Kayıp Otobüs' (The Lost Bus) filmindeki rolüyle Trailblazer Ödülü'nü kazandı
        #America Ferrera
        #Hollywood
        #Donald Trump
        #göçmen politikası
