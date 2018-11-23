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Amerikan filmlerinden etkilenmiş, soygun planı ona göre yapmış

İstanbul'da dün kuyumcu dükkanını soyduktan kısa süre sonra iş yeri ortağı tarafından yakalanıp polise teslim edilen zanlının "Amerikan filmlerinden etkilenip kuyumcu soymaya karar verdim" dediği öğrenildi.

23.11.2018 - 15:57 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre dün Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerindeki kuyumcuya gelen başında kask bulunan zanlı, elindeki gerçeğe benzer oyuncak silahla işyeri sahibi İbrahim Akın'ı kelepçeleyip kepenkleri kapattı. Kelepçelerinden kurtulan kuyumcu Akın, soyguncuya bıçakla müdahale etmek istedi. Ancak soyguncu bıçağı alıp Akın'ı bıçakladı. Altınları çantasına dolduran soyguncu hızla dükkandan çıktı. Tüm bunlar 40 dakika sürdü.

DİĞER ORTAK YAKALADI

Bu sırada işyeri ortaklarından Mehmet Akın da dükkana geldi. Ancak kepenkleri kapalı görünce dışarı bekledi. Kısa süre sonra içeriden çıkan soyguncuyu gören Akın, kovalamaca sonunda zanlıyı yakaladı, altınları da kurtardı.

AMERİKAN FİLMLERİNDEN ETKİLENMİŞ

Polise teslim edilen zanlı 25 yaşındaki Harun G., sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Harun G., ifadesinde kredi borcu olduğunu ve maddi sıkıntı yaşadığını belirterek, Amerikan filmlerinden etkilenip kuyumcu soymaya karar verdiğini anlattı.

FİLM GİBİ PLAN YAPTI

Soygun planı yapan şüpheli önce çalıntı bir motosiklet buldu. Ardından soyacağı kuyumcuyu belirledi. Şişman biri gibi görünmek için 5 kat elbise giydi. Yüzü tanınmasın diye kafasına kask taktı. Gerçeğe benzer bir oyuncak silahla kuyumcuya girdi.

Altınları alıp kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Harun G.'nin suç kaydı olmadığı öğrenildi.

 

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