Amerikan Pitbull Köpeği Özellikleri Nelerdir? Pitbull Cinsleri Nelerdir?

Pitbull Cinsleri Nelerdir?

Köpeklerin tamamı genel anlamda dört gruba ayrılırlar. Sürü köpekleri, av köpekleri, tazılar ve Bulldoglar… Bu kategori içinde yer alan Bulldogg köpeğinin farklı bir cins ile çiftleştirilmesi sonucu, yeni bir köpek türü elde edilmiştir. Bulldog ve Terrier köpeklerinin bir araya getirilmesi ile ilk önce İngiltere’de görülen Pitbull’lar, ortaya çıktığı dönem olan 19. Yüzyıl’da dövüştürmek amacıyla kullanılıyordu. Çok kuvvetli çene kasları ve güçlü bir beden yapısına sahip olmalarının yanı sıra saldırganlık eğitimleri de olduğu için pek çok ülkede bakımları yasaklanmıştır. Ancak eğitim şekli nedeniyle bu hale gelen Pitbullar, iyi bir eğitim alırlarsa eğer sevecen ve sadık hale bürünebilirler. Pitbull cinsleri birden fazla olduğu için kaç çeşit Pitbull var sorusu merak ediliyor. Merak edenler için Pitbull türlerinin dörde ayrıldığını söyleyelim. Dörde ayrılan Pitbull çeşitlerinin isimleri ise; Staffordshire Bull Terrier, Amerikan staffodshire Terrier, Amerikan Bulldog ve Amerikan Pitbull Terier… Pitbull türleri içinde orijinal olarak kabul edilen en saf pitbull cinsi Amerikan Pit Bull Terrier olarak kabul edilir. Köpek türleri içinde en vahşi cins olarak bilinen Pitbullar, Amerika’nın sembol köpeği haline gelmişlerdir.

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Amerikan Pitbull Özellikleri

Dört çeşit Pitbull türü olduğunu söylemiştik. Anavatanı Amerika olan, Amerikan Pitbull özelliklerine geçmeden önce Pitbull cinsinin genel özelliklerinden söz edelim. Pitbulların genel özelliklerini fiziksel özellikler ve karakteristik özellikler olarak ikiye ayırabiliriz. Öncelikle Pitbull’un fiziksel özelliklerine göz atalım… Pitbull’un vücudunda en güçlü yeri kafa tası ve çenesidir. Dişleri ise adeta makası andıran bir görünüme sahiptir. Pitbull’u tehlikeli köpekler sınıfına sokan fiziki özellikler de bunlardır… Kulakları kısa ve dik olan köpeklerin boyları bodur olup, karın bölgesi de içeriye doğru çekilen bir görüntüye sahiptir. Arka bacakları da güçlü kaslara sahip olan Pitbul köpeklerinin kürkü çift katmanlı olduğu için tüy yapısı serttir. Son olarak kuyruklarının da oldukça küçük olduğunu ekledikten sonra Pitbul köpeklerinin karakteristik özelliklerine geçelim. Sert ve tehditkar gibi görünen Pitbull’lar aslında son derece dost canlısı ve oyuncu köpeklerdir. Ayrıca bu köpeklerin ön plana çıkan karakteristik özelliklerinin başında son derece sadık olmaları gelir. Sahiplendikleri kişi ve bölgeleri tüm güçleri ile yabancılara karşı korurlar. Hareketli yapıları nedeniyle enerjilerini boşaltabilmeleri için her gün düzenli egzersiz yapmaları gerekmektedir. Pitbull’u saldırgan hale getiren faktörler ise şiddete maruz kalması, şiddet temelli eğitim almaları, korkutulmalarıdır. Ayrıca dikenli ya da elektrikli tasma takılması da bu köpeği agresifleştiren sebeplerden biridir. Pitbull köpeklerinin ortalama yaşam süreleri 13 – 15 yıl arasındadır. Pitbullar’la ilgili dikkat çeken bir nokta da kesik kulakları olur. Bu kaldırılması gereken bir uygulama olup her anlamda çağ dışı sayılır. Fiziki olarak daha tehditkar ve vahşi görünmesi için yapılan kulak kesme işlemi sonucunda işitme duyuları yok olur. Kulağı kesilen Pitbull köpeklerde duyu işlevini kaybetmesinin yanı sıra enfeksiyon kapma riski de görülür. Bu süreç oldukça acılı geçtiği için travmatik sonuçlar doğurur. Dört gruba ayırdığımız Pitbull köpeklerinin genel özelliklerini inceledikten sonra Amerikan Pitbull Teriyer yani kısaca Amerikan Pitbull özellikleri nelerdir ona bakalım…