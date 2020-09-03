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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilMercedes-Benz S-Serisi tanıtıldı
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Mercedes'in 'amiral gemisi' yerli oto ile aynı teknolojiyle geldi

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in amiral gemisi S-Serisi'nin üzerindeki perde kalktı. Birçok yeni teknolojinin yer aldığı otomobilin, ilk etapta farklı güç seviyelerine sahip sıralı altı silindirli benzinli ve dizel motorlarla yollara çıkacağı açıklandı. S-Serisi’nde, Entegre Marş Jeneratörü’ne (ISG) ve 48 Volt beslemeye sahip bir V8 motor ve yaklaşık 100 kilometre tamamen elektrikli sürüş menziline sahip bir şarj edilebilir hibrit versiyonun tanıtımıyla ürün gamını tamamlanacağı kaydedildi. Yeni S Serisi'nde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilde yer alan benzer teknolojiler de bulunuyor

Mercedes-Benz S-Serisi
Yiğitcan Yıldız

Mercedes-Benz'in ürün gamının tepe noktasındaki modeli S-Serisi yenilendi. Nesil değişimi ile hem dış hem de iç mekanda önemli değişiklikler yaşayan otomobil, Mercedes Benz için satış rakamları ile de ayrı bir önem sahip.

Yaklaşık 70 yıldır yollarda olan S-Serisi, pazara sürüldüğü 1951 yılından bu yana tüm dünyada 4 milyon adedin üzerinde satıldı. Üretim hayatı sona eren son nesil S-Serisi sedan modelinden ise bugüne kadar toplam 500 bin adet satıldığı kaydedildi.

Yeni S Serisi'nin değişen tasarım özelliklerinin yanı sıra, öncelikle barındırdığı teknolojilere bakmakta fayda var. Öyle ki, Alman üretici en son teknolojik birikimini S Serisi üzerinden rakiplerine göstermiş durumda.

Bu kapsamda, sürüş destek sistemlerine entegre edilen ve uyarıları görsel olarak da destekleyen aktif ambiyans aydınlatması, daha kısa dönüş turu sağlayan arka aks yönlendirme sistemi, arka yolcu hava yastıkları, yan güvenlik sistemi, olası bir yandan çarpma durumunda aracı yükselten süspansiyon sistemi gibi özellikler S Serisi'nin öne çıkan yeniliklerini oluşturuyor.

YERLİ OTOMOBİL İLE BENZER TEKNOLOJİYE SAHİP

Yeni S Serisi'nde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilde yer alan benzer bir teknoloji de tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre, otomobilde isteğe bağlı olarak iki adet ön camda sanal gösterge paneli (Head-up-Display) sunulurken daha büyük olan, arttırılmış gerçeklik içeriği de sunuluyor.

Bu sayede, navigasyon kullanımında animasyonlu yönlendirme okları sanal olarak doğru şeritte yola yansıtılırken, Aktif Mesafe Asistanı gibi asistan fonksiyonlarının bilgileri de yine yola yansıtılıyor. Yansıtılan görüntü sanal olarak 10 metrelik mesafede gösterilirken görüntünün büyüklüğü 77 inç büyüklüğünde bir ekrana denk geliyor.

TOGG'un, geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen lansmanında da, yerli bir girişim olan CY Vision'un geliştirdiği benzer teknoloji de tanıtılmıştı.

KENDİ KENDİNE GİDECEK

Yeni S Serisi'nin bir diğer yeni özelliğini ise, otonom sürüş teknolojisi oluşturuyor. Seviye 3 otonom sürüşe elverişli olan aracın, 2021 yılının ikinci yarısından itibaren, Almanya’daki otobanların uygun bölümlerinde yoğun trafik veya yoğun dur-kalk koşullarında ileri seviyede otonom sürüş yapması bekleniyor.

Yeni S-Serisi'nin kaputun altında ise ilk etapta farklı güç seviyelerine sahip sıralı altı silindirli benzinli ve dizel motorların yer alacağı bildirildi.

Entegre Marş Jeneratörü’ne (ISG) ve 48 Volt beslemeye sahip bir V8 motorun da kısa bir süre sonra ürün gamına dahil edileceği açıklanırken, 2021 yılında ise yaklaşık 100 km tamamen elektrikli sürüş menziline sahip bir şarj edilebilir hibrit versiyonun ürün gamını tamamlayacağı bilgisi verildi.

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