Amme Suresi okunuşu ve anlamı! Amme Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

Amme Suresi olarak da bilinen Nebe Suresi’nin okunuşu, anlamı, meali ve tefsiri gibi detaylara ulaşarak, içerdiği mesajları daha iyi anlamak mümkündür. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.), bu surenin faziletlerine dair hadislerde önemli bilgiler verdiği bilinmektedir.

Nebe Suresi, Mekke döneminde nazil olmuş ve ismini 2. ayette geçen "Nebe" kelimesinden almıştır. Bunun yanı sıra, ilk ayette geçen "Amme" kelimesi nedeniyle "Amme Suresi" olarak da anılmaktadır. Kıyametin gerçekliği, Allah’ın mutlak adaleti ve ahiret gününün kaçınılmaz olduğu gibi konular surede açık bir şekilde ele alınır. Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu sure, kişinin imanını güçlendirmesine ve ölüm sonrası hayatın bilincinde olmasına yardımcı olduğu için sıklıkla okunur. Nebe Suresi’nin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve faziletleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler detaylı kaynakları inceleyebilirler.

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AMME SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Amme yetesâelûn

Anin-nebe’il-azîm

Ellezî hum fîhi muhtelifûn

Kelle seya’lemûn

Summe kelle seya’lemûn

Elem nec’alil-arda mihâdâ

Vel-cibâle evtâdâ

Ve halaknâkum ezvâcâ

Ve ce’alnâ nevmekum subâtâ

Ve ce’alnel-leyle libâsâ

Ve ce’alnen-nehâre meaşâ

Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ

Ve ce’alnâ sirâcen vehhâcâ

Ve enzelnâ minel-mu’sırâti mâen sıccâcâ

Li-nuhrice bihî habben ve nebâtâ

Ve cennâtin elfâfâ

İnne yevmel-fasli kâne mîkâtâ

Yevme yunfehu fis-sûri fe-te’tûne efvâcâ

Ve fütihatis-semâu fe-kânet ebvâbâ

Ve suyyiratil-cibâlu fe-kânet serâbâ

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İnne cehenneme kânet mirsâdâ

Lit-tâğîne meâbâ

Lâbisîne fîhâ ahkâbâ

Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ

İllâ hamîmen ve gassâkâ

Cezâen vifâkâ

İnnehum kânû lâ yercûne hisâbâ Ve kezzebû bi-âyâtinâ kizâbâ Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ Fe-zûkû felen nezîdekum illâ azâbâ İnne lil-muttegîne mefâzâ Hadâika ve a’nâbâ Ve kevâibe etrâbâ Ve ke’sen dihâqâ Lâ yesme’ûne fîhâ legven ve lâ kizâbâ Cezâen min rabbike atâen hisâbâ Rabbis-semâvâti vel-ardi ve mâ beynehumâr-rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ REKLAM Yevme yekûmur-rûhu vel-melâiketu saffâ lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur-rahmânu ve kâle savâbâ Zâlikel-yevmu’l-hakku fe-men şâe-ttehaze ilâ rabbihî meâbâ İnne enzernâkum azâben karîbâ yevme yanzurul-mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlül-kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ AMME SURESİ ANLAMI Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (İnsanlar) birbirlerine neyi soruyorlar? O büyük haberi mi? Ki onlar, onun hakkında farklı görüşler içerisindeler. Hayır, (gerçeği) yakında bilecekler! Yine hayır, yakında (hakikati) bilecekler! Biz, yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çift çift yaratmadık mı? Uykunuzu bir dinlenme kılmadık mı? Geceyi bir örtü yapmadık mı? Gündüzü geçim vakti yapmadık mı? Üstünüze yedi sağlam gök bina etmedik mi? REKLAM Parlak ışık saçan bir kandil (güneş) yaratmadık mı? Yoğunlaşmış bulutlardan bol bol su indirip, Onunla tahıllar ve bitkiler çıkardık, Ve birbirine girmiş bahçeler yetiştirdik. Şüphesiz ki hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sur’a üflenecek ve siz bölük bölük geleceksiniz. Gök açılacak ve kapı kapı olacak. Dağlar yürütülecek ve serap gibi olacak. Cehennem, gerçekten bir gözetleme yeridir.