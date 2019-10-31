Amonyaklı pasta tarifi, nasıl yapılır?

Amonyaklı Pasta nasıl yapılır? Görünüşüyle bir apartman katını benzeyen Hindistan cevizi ve fıstıkla süsleyebileceğiniz bu leziz tarifi sizlerle paylaşalım. Amonyak bisküvi yapımında kullanan bir madde görünüşüyle bisküvi pastasına benziyor görünüm olarak.
Amonyaklı Pasta Malzemeler;
- 3 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı aktarlardan alabileceğiniz gıda amonyağı
- Kontrollü bir şekilde aldığı kadar un
Amonyaklı Pasta Muhallebisi için:
- 2 litre süt
- 2 su bardağı süt
- 6-7 yemek kaşığı un
- 1 paket kakao
- 1 yumurta sarısı
- 25 gram margarin
Amonyaklı Pasta Yapılışı;
- Tüm malzemeler karıştırılıp güzelce yoğrulmaya başlanır.
- Kulak memesi kıvamından biraz sert olana kadar yoğrulur.
- Tepsinizin boyutlarına göre hamuru 6-7 parçaya ayırın.
- Un serpiştirerek 1-2 cm kalınlığında açılır.
- Büyük bir tepsi kullanırsanız 4-5 kat olacaktır.
- Yemek tabağı büyüklüğünde açılan hamurlar çok katlı bir pastaya benziyor.
- 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 4-5 dakika pişirilir.
- Çift tepsi kullanırsanız işinizi daha çabuk bitirebilirsiniz.
- Pişme işlemi bittikten sonra bir kat hamur bir kat muhallebi olacak şekilde üst üstte dizelim.
- Muhallebi sıcak olarak kullanılacak ocaktan alır almaz işlemi başlatın.
- Muhallebi yapımı için tüm malzemeleri karıştırın.
- Kıvam alınca ocaktan alıp içerisine margarini ilave edin.
- Üzerine Hindistan cevizi serpiştirip 1 gece dolapta bekletin ve servis edin. Afiyetle yiyebilirisiniz.
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