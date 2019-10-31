Amonyaklı pasta tarifi, nasıl yapılır?

Amonyaklı Pasta nasıl yapılır? Görünüşüyle bir apartman katını benzeyen Hindistan cevizi ve fıstıkla süsleyebileceğiniz bu leziz tarifi sizlerle paylaşalım. Amonyak bisküvi yapımında kullanan bir madde görünüşüyle bisküvi pastasına benziyor görünüm olarak.

Amonyaklı Pasta Malzemeler;

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı aktarlardan alabileceğiniz gıda amonyağı

Kontrollü bir şekilde aldığı kadar un

Amonyaklı Pasta Muhallebisi için:

2 litre süt

2 su bardağı süt

6-7 yemek kaşığı un

1 paket kakao

1 yumurta sarısı

25 gram margarin

Amonyaklı Pasta Yapılışı;