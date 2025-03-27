Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralanırken, polis fâilin gözaltına alındığını duyurdu. Hollanda polisi, saldırının işlenme motivasyonunun henüz belli olmadığını bildirdi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralanırken, polis fâilin gözaltına alındığını duyurdu.
Polis olay yerinde güvenlik kordonu oluşturdu. Hollanda polisi, saldırının işlenme motivasyonuyla ilgili henüz bir bulgu olmadığını bildirdi.
Polis, Hollanda vatandaşlarından, olay zamanına ilişkin çekilmiş görsellerin bir siteye yüklenmesini istedi.
Saldırı Dam Meydanı'nda gerçekleşirken, ambulanslar olay yerine ulaştı. Yaralıların durumuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Olayın gerçekleştiği Dam Meydanı'na bir ambulans helikopter iniş yaptı.
Hollanda basını, polisin bir hırsızlık ihbarı aldığını ve olayın bu ihbarla ilgisi olabileceğini bildirdi.