MasterChef'te ana kadroya girecek yedek yarışmacı seçimi bu akşam gerçekleştirildi. MasterChef'te 29 Ağustos Perşembe akşamı yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için şefleri etkilemeye çalıştı. Peki, MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? MasterChef ana kadroya dahil olan isim kim oldu? İşte 29 Ağustos Perşembe akşamı MasterChef'te yaşananlar...