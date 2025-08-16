MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?
MasterChef'te ana kadro için yarış sürüyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya ismini yazdırdı. Şefler yarışmacılardan 'Yeşil Börülce'den yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya yedeklerden giren ikinci yarışmacı oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı? 16 Ağustos Cumartesi MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı Bilal oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
İlhan
İhsan
Merve
Çağatay
Çağlar
Ayten