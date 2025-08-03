Anadolu AÖF yaz okulu tarihleri 2025: AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Açıktan üniversite mezunu olmak isteyenler AÖF yaz okulu sınav tarihlerini sorguluyor. Kayıt işlemlerini tamamlayanlar yaz okulu sınavlarına katılacak. Yaz okulu sınavı öğrenci giriş belgeleri yayınlanacak. Peki AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Anadolu AÖF yaz okulu tarihleri belli oldu. Yaz okulu sınavı tek sınav şeklinde uygulanıyor ve adaylara her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek. İşte AÖF yaz okulu tarihi
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF 2025 yılı yaz okulu 30 Haziran'da başladı. 16 Ağustos'ta yaz okulu tamamlanacak ve öğrenciler aynı gün sınava katılım sağlayacak.
Yaz okulu sınavı tek sınav şeklinde uygulanıyor ve adaylara her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek.
Uygulamalı dersler için öğrencilerin yaz okulu hakkı yoktur.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu sınav giriş belgeleri henüz paylaşılmadı. AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.