Anadolu Ateşi'nden 29 Ekim'e özel gösteri

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 109 ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, Sarıyer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Cumhuriyet’in 101. Yılına özel bir gösteriye imza atacak. Çayırbaşı M. Sedat Özsoy Stadı’nda binlerce kişinin izleyeceği gösteride Anadolu Ateşi, unutulmaz bir gece yaşatacak.

29 Ekim’de saat 18.00’de Sarıyer Meydan’da toplanan kalabalık, fener alayı oluşturarak Çayırbaşı M. Sedat Özsoy Stadı’na yürüyecek. Statta gerçekleşecek Anadolu Ateşi gösterisi ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruğa çıkacak.

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Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Cumhuriyet Bayramı’nda Sarıyerlilere büyük bir coşku yaşatmak istediklerini belirterek, “Cumhuriyet ateşini Anadolu Ateşi’yle yakacağız. Bu ülkenin tüm renklerinin ahenkle dans ettiği Anadolu Ateşi’yle Cumhuriyet ruhunu yaşayacağız. Tüm Sarıyerlileri bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ateşi’nden 25. Yılına Özel Gösteri

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, bu yıl Anadolu Ateşi’nin kuruluşunun 25. Yıldönümü olduğunu vurgulayarak, “29 Ekim’deki gösterinin bizim için çok ayrı bir önemi var. Cumhuriyet coşkusuyla birlikte 25. yılımızı da kutlayacağız. Çok geniş bir kadroyla sahneye çıkacağız ve Anadolu Ateşi’nin 25 yıllık hikayesini seyircimizle buluşturacağız” diye konuştu.