Anadolu Efes: 102 - Mersin Spor: 83 | MAÇ SONUCU

Basketbol Süper Ligi’nin 21’nci haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, Mersin Spor’u ağırladığı maçtan 102-83 galip ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 22-19 önde kapatan ev sahibi ekip, özellikle Shane Larkin’in etkili oyunuyla soyunma odasına 48-38 önde gitti. Maçın ikinci yarısında Nwora ve Ercan Osmani’nin de skorer oyunuyla farkı açan ve 3’üncü periyodu da 73-57 önde kapatan Anadolu Efes maçtan da 102-83 galip ayrıldı.

Jordan Nwora'nın 20 sayıyla maçın en skoreri olduğu karşılaşma sonrası, ligde 16’ncı galibiyetini elde eden Anadolu Efes puan cetvelinde 2’nci sıradaki yerini korudu.