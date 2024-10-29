Anadolu Efes: 88 - Barcelona: 97 | MAÇ SONUCU
EuroLeague'in 6'ncı hafta maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.
Anadolu Efes, EuroLeague’in 6. hafta maçında evinde konuk ettiği Barcelona’ya 97-88 mağlup oldu.
Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona’da 21 sayı kaydeden Chimezie Metu oldu.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 3’üncü mağlubiyetini yaşarken; Barcelona galibiyet sayısını 5’e çıkardı.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Sasa Pukl, Uros Nikolic, Steve Bittner
ANADOLU EFES: Beaubois 8, Nwora 13, Bryant 12, Smits 8, Thompson 16, Johnson 3, Poirier 10, Doğuz Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 5, Oturu 10
BARCELONA: Punter 20, Anderson 12, Vesely 4, Brizuela 4, Metu 21, Satoransky 3, Hernangomez 7, Nunez 5, Abrines 8, Parker 13
1’İNCİ PERİYOT: 26-29
DEVRE: 51-55
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-76
4'ÜNCÜ PERİYOT: 88-97