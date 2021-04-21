Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbol
ABONE OL

Anadolu Efes: 90 - Real Madrid: 63 | MAÇ ÖZETİ

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 27 sayı farkla 90-63 yenerek seride durumu 1-0 yaptı.

Anadolu Efes: 90 - Real Madrid: 63 | MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmaya Real Madrid daha iyi başladı. Dış atışlarla etkili olan İspanyol temsilcisi, 8-0'lık seri yakaladı. Kötü başlangıcın ardından mola alan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve Larkin'in basketleriyle toparlandı. Laprovittola ile sayılar kaydeden konuk ekip, 5. dakikayı 11-7 önde geçti. Savunmada temposunu arttırarak rakibine isabetli üç sayılık basketlerle karşılık veren Anadolu Efes, Simon'un basketiyle 7. dakikada öne geçti: 15-14. Çeyreğin son anlarında üstünlük sık sık el değiştirdi. Pota altını Tavares'e karşı iyi savunan Anadolu Efes, birinci periyodu 20-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Anadolu Efes, oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Ev sahibi takım, 12. dakikayı 29-22 önde bitirdi. Real Madrid, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle rakibinin farkı açmasını engelledi. Mücadele dengeli bir oyuna sahne olurken kısa oyuncularıyla skor üreten Anadolu Efes, 18. dakikayı 41-39 önde geçti. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 44-40 üstün girdi.

İkinci yarıya Simon ve Sertaç Şanlı'nın üçlükleriyle giren Anadolu Efes, maçta ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 50-40. Tempolu geçen çeyrekte iki takım da kolay top kayıpları yaptı. Ev sahibi takım, 26. dakikayı 53-42 önde geçti. Micic ve Sertaç Şanlı'nın bireysel performansları bu çeyrekte ön plana çıkarken Anadolu Efes, 29. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 62-45. Hızlı hücumlardan sayılar bulan Real Madrid'e boyalı alandan kaydettiği basketlerle yanıt veren ev sahibi takım, son çeyreğe 64-50 önde gitti.

Final periyoduna da Anadolu Efes etkili başladı. Moerman ve Dunston ile skor üreten lacivert-beyazlılar, üst üste yapılan atışlardan isabet bulamayan Real Madrid önünde 33. dakikayı 19 sayı (72-53) farkla üstün geçti. Oyundan düşen rakibi karşısında basketler kaydetmeye devam eden ev sahibi takım, 34. dakikada farkı 24 sayıya yükseltti: 77-53. Farkı biraz daha açan Anadolu Efes, karşılaşmayı 90-63 kazandı.

Toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı serinin ikinci maçı 22 Nisan Perşembe günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Öte yandan mücadelenin 34. dakikasında sakatlık yaşayan Vasilije Micic, karşılaşmaya devam edemedi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan),Sasa Pukl (Slovenya),Tomasz Trawicki (Polonya)

AnadoluEfes: Micic 7, Beaubois 19, Simon 10, Moerman 7, Sertaç Şanlı 16, Larkin 14, Singleton, Buğrahan Tuncer, Anderson 3, Dunston 11, Pleiss, Erten Gazi 3

Real Madrid: Laprovittola 9, Taylor 3, Vukcevic, Abalde 5, Tavares 10, Causeur 6, Garuba 5, Llull 3, Fernandez 3, Alocen 2, Carroll 4, Thompkins 13

1. Periyot: 20-18

Devre: 44-40

3. Periyot: 64-50

Beş faulle çıkan: 35.08 Beaubois (Anadolu Efes)

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama:
BASKETBOLMoskova seyahatiyle ilgili açıklama
Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOLAnadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta?
BASKETBOLAnadolu Efes-Real Madrid maçı hangi kanalda?
NBA'de Golden State Warriors, Stephen Curry ile kazandı
BASKETBOLStephen Curry yine başrolde!
Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
BASKETBOLGalatasaray-Nesibe Aydın maçı ertelendi
NBA'de Knicks, Pelicans'ı mağlup ederek üst üste 6. kez kazandı
BASKETBOLKnicks üst üste 6. kez kazandı
Son dakika haberi Fenerbahçe Avrupa üçüncüsü oldu
BASKETBOLFenerbahçe Avrupa üçüncüsü oldu
NBA'de Ersan İlyasova'nın 20 sayısı, Utah Jazz'e yetmedi
BASKETBOLErsan'ın 20 sayısı yetmedi
Eski basketbolcu Dwyane Wade, Utah Jazz'a ortak oldu
BASKETBOLWade, Jazz'a ortak oldu
NBA'de 7 maçtır kazanan Clippers'ı Furkanlı 76ers durdurdu
BASKETBOLClippers'a 76ers freni