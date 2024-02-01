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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Erdem Can ile yollarını ayırdı - Son dakika haberleri - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Erdem Can ile yollarını ayırdı

        Anadolu Efes, sezon başında başantrenörlük görevine getirdiği Erdem Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 12:26 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:41
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        Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi bitti
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        Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi resmen sona erdi. Bu sezon THY EuroLeague'de play-off yarışının uzağında kalan lacivert-beyazlılar, genç çalıştırıcıyla yollarını ayırdığını açıkladı.

        Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

        Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz."

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        42 MAÇTA 24 GALİBİYET, 18 MAĞLUBİYET

        Geçtiğimiz sezon Türk Telekom ile EuroCup'ta final oynama başarısı gösteren Erdem Can, sezon başında Anadolu Efes'in başına getirilmişti.

        Lacivert-beyazlılar, Erdem Can yönetiminde çıktığı 42 maçta 24 galibiyet, 18 mağlubiyet aldı.

        EuroLeague'de 24 maçta 9 galibiyet, 15 mağlubiyet ile play-off yarışının oldukça gerisinde kalan Efes, Basketbol Süper Ligi'nde ise 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek Fenerbahçe Beko ile birlikte zirveyi paylaşıyordu.

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