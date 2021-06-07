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Anadolu Efes'te şampiyonluk coşkusu: "Hedefler bitmez"

THY Avrupa Ligi'nden sonra ING Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyon olan ve hem Avrupa'da hem de yerelde sezonu kupayla kapatan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve sporcular açıklamalar yaptı. Ataman hedeflerinin bitmeyeceğinin altını çizerken Sertaç Şanlı gururlu olduklarını dile getirdi

Anadolu Efes'te şampiyonluk coşkusu:

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko’yu 3-0 ile geçerek şampiyon olan Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncularınla gurur duyduğunu söyleyen Ataman, "Onlarla ne kadar gurur duysam azdır. Çünkü müthiş bir sezon geçirdiler. Öncelikle Türkiye’ye çok büyük bir kupa armağan ettiler. Bundan 8 gün önce Euroleague şampiyonluğu kupasını armağan ettiler. Tüm ülkeye gurur verdiler. Döner dönmez hemen final serisi başladı. Çok ciddi bir rakibimiz vardı, Fenerbahçe. O kupayı kazanmanın vermiş olduğu özgüvenle her ne kadar mental olarak yorgun olsak da 6-7 günde seriyi bitirmeyi başardık. Çok farklı skorlarla kazandık. Bu sezon Türkiye’de 30 normal maç, 7 play-off olmak üzere 37 maç sadece Afyon’da kaybettik. Onları da kutluyorum, bizi yenen tek takım oldu. Play-offları namağlup bitirdik. Final serisinde çok güçlü Fenerbahçe ile oynadık. Çok net skorlarla kazandık. Bu akşam Larkin’i kullanamadık. Önemli bir sakatlık geçirdik, bel sakatlığı. 1 dakika oynayabildi. Herkes müthiş mücadele etti" diye konuştu.

"HEDEFLER BİTMEZ"

Bundan sonraki hedeflerden bahseden deneyimli başantrenör, "Anadolu Efes’te hedefler bitmez. Avrupa basketbolunun en önemli kulübü. Barcelona, Real Madrid belki isim olarak ama son 3 yılda en çok maç kazanan takım Euroleague’de. Türkiye’de son 2 sezonun şampiyonu. Geçen sezon da zaten sadece tek mağlubiyetle şampiyonluğa giderken hem Türkiye’de hem Euroleague’de pandemi nedeniyle olmamıştı. Bu sezon onun biraz vermiş olduğu hırsla hem Türkiye’de hem Euroleague çok net bir şekilde şampiyon olduk. Şimdi hedef bu takımı koruyabilmek. Ben konuda ümitliyim. Bazı transfer teklifleri olacak oyuncularımıza normal ama Anadolu Grubu bu konuda ciddi fedakarlıklarla yapıyor. Bunun Türkiye’ye vermiş olduğu gururun da farkında. Biz hemen yarından itibariyle toplanacağız. Euroleague dönüşü de sabah saat 9’da kulüpte yönetim kurulu toplantısı yaptık. Yarın da biraz önce genel menajerimiz söyledi, başkan toplantıya çağırıyor diyor. Bizde kutlama olmaz ama tabii ki buradan en kısa zamanda kupaları, özellikle Euroleague kupasını Anıtkabir’e götüreceğiz. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın uygun olduğu bir dönemde kendisine götüreceğiz. Ondan sonra da artık önümüzdeki sezon planlarına başlayacağız. Oyuncularımız yoruldu. Onların da artık tatile ihtiyaçlara var. Bazı oyuncularımız, Larkin ve Türk oyuncularımız milli takım kampına dahil olacak. Biz de tatile çıkacağız. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

SERTAÇ ŞANLI: MUTLU VE GURURLUYUZ

Taraftara verdikleri sözü tuttuklarını belirten Sertaç Şanlı, "İki kupa ile bitirdik ligi. Biri Avrupa biri Türkiye ligi. Mutluyuz ve gururluyuz. Sahaya emek koyan herkese teşekkür ederim. Gerek saha içi gerek saha dışı herkesin emeğine sağlık. Geçen seneden yarım kalan bir görevimiz vardı. Avrupa’da bunu başardık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bizi destekleyen tüm taraftarımıza armağanımız olsun" diye konuştu.

DOĞUŞ BALBAY: KAZANILACAK İKİ KUPAYI DA KAZANDIK

Takım kaptanı Doğuş Balbay ise, "Kazanılacak iki kupa vardı. Çok şükür iki kupayı da kazandık. Tüm ekiple gurur duyuyorum. İnanılmaz mücadele ettik. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

BUĞRAHAN TUNCER: BÜTÜN SEZON İYİ ÇALIŞTIK

Şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Buğrahan Tuncer, "2´de 2 yaptık. Bütün sezon çok çalıştık. Çok iyi bir takımız, bunun da ekmeğini yiyoruz. Aslında serinin ilk maç dışında kolay geçtiğini söyleyemeyiz. O maçı da 3´üncü periyot sonunda kırabildik. 2´nci maçında son 5 dakikası aynı şekilde 4-5 sayı fark vardı. İyi bir rakibimiz vardı. Biz 3 yıldır beraber oynayan bir takımız. Herkes artık rollerini biliyor. Bizim için çok iyi bir şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

TOLGA GEÇİM: HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

2´de 2 yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Geçim, "Gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz, hem Euroleague´i hem de Türkiye ligini kazanmaktı. Bunu gerçekleştirdik. Serinin en başında böyle farklı sonuçlar beklemiyorduk. Üç maçta da çok iyi mücadele ettik, sahaya doğruları yansıttık. İyi hücum yapıp savunmada da sert oynayınca iyi bir seri geçirdik. Takımım adına çok mutluyum, 2´de 2 yaptık. İnşallah önümüzdeki sezon böyle devam eder" şeklinde konuştu.

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