Potada şampiyon Anadolu Efes!

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı mağlup ederek zirveye oturan ve tarihi başarı elde eden Anadolu Efes, ligde de şampiyonluğa ulaştı. Lacivert-beyazlılar serideki ilk iki maçı 111-71 ve 95-73 kazanmıştı.

Maça hücumda yüksek isabet yüzdesiyle başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 14-7 üstün geçti. De Colo'nun bireysel performansının ön plana çıktığı bu çeyrekte toparlanarak öne geçen Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 25-21 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe üst üste top kayıpları yaparak başladı. Kısa oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, 14. dakikayı 31-25 önde geçti. Bu dakikadan sonra Buğrahan Tuncer ve Singleton'ın etkili oyunuyla 15-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 19. dakikayı 40-31 üstün kapattı. Temposunu kaybederek peş peşe top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, bu çeyrekte yalnızca 7 sayı kaydetti. Hücumda etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, soyunma odasına 44-32 önde girdi.

İkinci yarıya Anadolu Efes, etkili bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak üst üste üç sayılık basketler bulan konuk takım, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 33-54. Skor üretmekte sorun yaşayan Fenerbahçe Beko, savunmada da iyi bir görüntü çizemedi. Rakibi karşısında 14. dakikadan bu yana 31-2'lik (33-56) seri yakalayan Anadolu Efes, 26. dakikada farkı da 26 sayıya yükseltti: 36-62. Çeyreğin sonunu yüksek tempoda oynayan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 25 sayılık (47-72) avantajla gitti.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe top kayıplarıyla başlayan ve sayı üretemeyen Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakaladı ve 34. dakikanın başında farkı 15 sayıya indirdi: 57-72. Beaubois ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle yeniden farkı açan Anadolu Efes, maçı 93-66 kazanarak şampiyon oldu.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, 30 sayı ve 4 asistlik performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe Beko da ise Nando De Colo'nun 19 sayı ve 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

Fenerbahçe Beko: De Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Kenan Sipahi 6, Ahmet Düverioğlu 2, Yiğit Onan, Berkay Candan

Anadolu Efes: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30, Moerman 4, Sertaç Şanlı 8, Larkin, Singleton 9, Doğuş Balbay 4, Dunston 7, Tolga Geçim 1, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi

1. Periyot: 25-21

Devre: 32-44

3. Periyot: 47-72

ÜST ÜSTE İKİ, TOPLAMDA 15. ŞAMPİYONLUK

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste 2, toplamda ise 15. şampiyonluğunu elde etti.

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elinde bulunduran Anadolu Efes, 1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 ve 2019'un ardından 2021'de de kupayı müzesine götürdü.

ERGİN ATAMAN'IN LİGDE BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takımın başında 3 kez (2009, 2019, 2021) kupayı kazanma başarısı gösteren deneyimli başantrenör, Beşiktaş (2012) ve Galatasaray'ı da (2013) da birer kez şampiyonluğa taşımıştı.

SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATTI

Anadolu Efes, sergilediği performansla takdir topladığı 2020-2021 sezonunu 2 şampiyonlukla taçlandırdı.

Lacivert-beyazlı takım, 30 Mayıs'ta THY Avrupa Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 8 gün sonra bu kez ligde şampiyonluğa ulaştı ve sezonu 2 kupayla tamamladı.

LİGDE TEK YENİLGİ VAR

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, lider tamamladığı normal sezonda çıktığı 30 maçın 29'unu kazandı. Anadolu Efes, tek mağlubiyetini 23. haftada HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında yaşadı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, başarılı performanslarını play-off aşamasında da sürdürdü. Anadolu Efes, play-off'ta ise çeyrek finalde 2, yarı final ve finalde de 3'er olmak üzere toplam 8 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, şampiyon tamamladığı 2020-2021'de normal sezon ve play-off'ta oynadığı 38 karşılaşmanın 37'sini kazanarak yüzde 97 galibiyet oranı elde etti.

ÜÇ MAÇTA DA FARK ATTI

Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3 maçta da farklı skorlarla mağlup etti.

İlk maçta Fenerbahçe'yi 111-71 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci müsabakada da sahadan 95-73 galip ayrıldı. Anadolu Efes, serinin son mücadelesinde Fenerbahçe'ye 93-66 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE BEKO İKİNCİLİKLE YETİNDİ

Basketbol Süper Ligi final serisini Anadolu Efes'e 3-0 kaybeden Fenerbahçe Beko, ikincilikle yetindi.

Ligde 9 şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertli takım, 10. kez sezonu ikinci tamamladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ANADOLU EFES'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ING Basketbol Süper Ligi final serisinde, Fenerbahçe Beko'yu 3-0'la geçerek şampiyon olan Anadolu Efes takımını kutluyorum. Euroleague şampiyonluğunun ardından ING Basketbol Süper Ligi'ni de zirvede tamamlayan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."