Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi 93-66 mağlup ettiği final serisi son müsabakasının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Milli oyuncu Doğuş Balbay, takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.

Anadolu Efesli oyuncular ve teknik heyet, lig şampiyonluğunu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı. Basketbolcular, teknik heyet ve aileleri, kupa töreninin ardından saha ortasında büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da ise oyunculara ve teknik heyete ikincilik ödülleri verildi.

MVP ÖDÜLÜ BEAUBOIS'NIN

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Beaubois, final serisinde oynadığı 3 maçta 22,3 sayı ortalaması yakalayarak, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Fransız oyuncuya ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.