Firmanın sadece 1,5 yıllık geçmişi var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Farma yatırılan paralarla lüks araçlar almış

AA

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, örgüt lideri İsa Karademir'in, oyuna yatırılan paralarla kendine ve eşine lüks araçlar satın aldı belirlendi.

Firmanın sadece 1,5 yıllık geçmişi var

Soruşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bartan tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İsa Karademir'in örgüt lideri, 4 kişinin yönetici olduğu 41 sanıklı davanın iddianamesinde, Anadolu Farm firmasına yönelik soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmaya çalışan ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitmeye çalışırken İstanbul'da havalimanında yakalanan Karademir'e ilişkin ilginç detaylara yer verildi.

Sanık Karademir'in, müştekilerin (oyuncuların) oyuna yatırdıkları para üzerinden "Tauk", "Şahkan Mangal" ve "Somun Arası" isimli restoranları kurduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere değinildi:

"Zanlı Karademir, Anadolu Farm isimli oyuna yatırılan paraları buradan çekerek şirket kuruluş tarihinden sonra 8 aylık süre içerisinde kendi adına 3, eşi adına bir lüks otomobil aldırdı. Ayrıca Karademir, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 Ağustos 2017'de ev, İzmir Alaçatı'da ise arsa satın aldı. Söz konusu taşınmaz ve lüks araçların satın alma kayıtlarına bakıldığında, şüpheli bunları, suç işlemek için teşekkül ettirmiş bulunduğu Anadolu Farm oyununa yatırılan paralardan elde etti."

FİRMANIN GAYRİMENKULLARINA EL KONULMASI İSTENDİ

"Anadolu Farm" sistem kurgusunun üye sayısının 43 bin 766 kişi olduğuna ve hayvan alan kişi sayısının ise 4 bin 557 olarak belirlendiğine yer verilen iddianamede, kazanç oranlarına da değinildi.

İddianamede, "Anadolu Farm sistem kurgusunda katılımcılar tarafından yapılan yatırım sonucu alınan sanal çiftlik hayvanlarının yıllık kazançlarına yatırım yapan katılımcılara yatırımları sonucunda bir yıllık süreçte yüzde 216’ya varan, 3 yıllık süreçte ise yüzde 300’e varan oranlarda gelir elde etme imkanını taahhüt ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada, dijital materyallerin çözümü sonucunda elde edilen IBAN numaralarının ilgili bankalardan kime ait olduğu sorularak belirlenen ve sistem kurgusuna para yatırdığı anlaşılan açık kimlik bilgileri belirlenen 3 bin 300 kişinin olduğuna yer verilen iddianamede, diğer kişilerin açık kimlik bilgilerine ulaşılamadığı, sistem kurgusuna mağdur ve müştekiler tarafından yaklaşık 84 milyon 50 bin 860 lira para yatırıldığı, katılımcılara yaklaşık 52 milyon 437 bin 944 liranın geri ödendiği ve 31 milyon 612 bin 916 lira kaldığını aktarıldı.

İddianamede, firmanın gayrimenkul, menkul, araç ve banka hesaplarına suçtan elde ettikleri gelirle sahip oldukları anlaşıldığından, müsaderesi de (el koyma) istendi.

ÖRGÜT LİDERİNE REKOR CEZA TALEBİ

195 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, 41 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek için teşekkül etmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suça iştirak etmek" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor. Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri olarak yer alan sanık Karademir hakkında, bu suçlardan toplam bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Öte yandan, aynı sanıklar için, olayda şikayetçi olmayan mağdur 3 bin 172 kişiyi, "suç işlemek için teşekkül etmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yöntemiyle dolandırmak suçundan ayrı bir iddianame hazırlandığı öğrenildi.

BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm Şube Müdürü İsa Karademir'in de bulunduğu 10 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Barış Dalan'ın cipini çalan kişiyi öldüren korumalar hakkına iddianame hazırlandı
GÜNDEMDalan'ın korumalarına dava
SP'den İstanbul seçimleri açıklaması
GÜNDEMSP'den İstanbul seçimleri açıklaması
Havalimanındaki hakaret görüntüsüne istenen ceza belli oldu
GÜNDEMHavalimanındaki hakaret görüntüsü... İşte istenen ...
MEB'den anaokuluna gidemeyen çocuklara yazın eğitim imkanı
GÜNDEMMEB'den anaokuluna gidemeyen çocuklara imkan!
Konya'da Mayıs'ta kar sürprizi
GÜNDEMBu sabah kar sürpriziyle uyandılar
CHP ile DSP heyetleri görüştü
GÜNDEMCHP ile DSP heyetleri görüştü
Dallarından sarkıyordu, mahalleyi istila etti!
GÜNDEMDallarından sarkıyordu, mahalleyi istila etti!
Hakkari’de bir başka mevsim
GÜNDEMHakkari’de bir başka mevsim
Dördüncü kez çaldılar... Artık yeter!
GÜNDEMDördüncü kez... Artık yeter!
En güzel ve anlamlı anneler günü şiirleri! Anneler günü ne zaman kutlanacak?
GÜNDEMEn güzel ve anlamlı anneler günü şiirleri!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X