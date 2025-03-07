Anadolu Grubu 2024 mali sonuçlarını açıkladı

Anadolu Grubu Holding, 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Anadolu Grubu, 2024 yılında satış gelirlerini konsolide bazda %4,0, FAVÖK’ünü ise %10,6 artırdı. Holding’in konsolide ana ortaklık net kârı 5,2 milyar TL oldu. TMS 29’un (enflasyon muhasebesi) etkisi hariç tutulduğunda, satış gelirlerinde %60,3, FAVÖK’te ise %54,8 artış kaydedildi. Konsolide net kâr bir önceki seneye paralel 22,9 milyar TL, ana ortaklık net kârı ise 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır sonuçlara ilişkin, “2024 hem makroekonomik hem de jeopolitik olarak zorluklarla dolu bir sene oldu. Jeopolitik belirsizlikler, makroekonomik zorluklar ve bir süredir devam eden enflasyonist baskılar, faaliyet gösterdiğimiz bazı ülkelerdeki satın alma gücünü beklenenin ötesinde etkiledi. Ancak Anadolu Grubu olarak, zorlu koşullara rağmen çalışmalarımızı, faaliyet gösterdiğimiz her alanda, değer yaratma hedefimizden ödün vermeden sürdürdük. Proaktif yönetim anlayışımız, sıkı bilanço yönetimimiz ve çeşitlendirilmiş portföyümüz sayesinde 2024 yılında da operasyonlarımızı istikrarlı bir biçimde yöneterek ciro ve FAVÖK büyümesi sağladık. Esnek ve dayanaklı iş modellerimiz, coğrafi ve sektörel dağılımımız, verimlilik ve maliyet odaklı anlayışımızla 2024 yılında da başarılı sonuçlar elde ettik” değerlendirmesinde bulundu.

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"DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Burak Başarır sözlerine şöyle devam etti:

“Bilanço yapısı olarak büyük bir dönüşüm sürecini başarıyla sürdürüyoruz. TMS 29'un etkisi hariç tutulduğunda, 2018 yılında 3,6x’ olan net borç/FAVÖK rasyomuz 2024 sonunda 0,4x seviyesine geriledi. Bilançomuz özellikle artan faiz ve kur hareketlerine karşı geçmişe göre çok daha korunaklı durumda. Borçluluk oranlarımızdaki kayda değer iyileşmeyle eş zamanlı olarak hem grup şirketlerimizden elde ettiğimiz hem de yatırımcılarımıza dağıttığımız temettü tutarlarında düzenli artış kaydettik.”

2025 yılında takip edilecek en önemli gündem maddelerini; global belirsizlikler, yüksek enflasyon, jeopolitik gelişmeler olarak sıralayan Başarır, “En önemli odak alanlarımız ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri ve tüketicilerimizle yakın bağımızı korumak, operasyonel verimlilik, maliyetlerin etkili bir şekilde yönetilmesi, pozitif nakit akışı, etkin ve disiplinli finansal yönetim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmaları olacak. Riskleri fırsata dönüştürme kararlılığımız devam ediyor. Amacımız, sorumlu yönetim ilkelerimizden taviz vermeden, sürdürülebilir büyümemizi devam ettirerek tüm paydaşlarımız için değer üretmek” dedi.